С воскресенья власти Перми начнут тестировать проездные для нельготников

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С 1 декабря в продажу поступят транспортные карты для нельготных категорий пассажиров.

Система «обычных» проездных пока заработает в тестовом режиме до момента утверждения нового тарифного меню.

В горадминистрации сообщили, что приобрести карту-проездной пока можно будет только в отделениях «Почтобанка». Её стоимость — 50 руб. Цена одной поездки по ней пока останется прежней — 20 руб. (предполагается, что цена проезда изменится с 1 февраля 2020 года, но это должны решить депутаты Пермской городской думы).



Пассажир сможет пополнять карту на любую сумму и пользоваться ею как электронным кошельком, оплачивая проезд по утверждённым тарифам в общественном транспорте. Сумма пополнения и период использования проездного билета не ограничены, в отличие от льготного проездного документа, а денежные средства, оставшиеся на проездном билете, будут суммироваться с суммой пополнения.



После введения тарифного меню должна заработать система скидок при использовании карты-проездного.



Тем не менее специалисты рекомендуют при поездках в общественном транспорте «подстраховываться» — иметь при себе наличные средства, чтобы в случае несрабатывания карты иметь возможность заплатить за проезд.

В горадминистрации обещают, что в ближайшее время точек покупки и пополнения карты будет намного больше, чем сейчас. В том числе прорабатывается вопрос возможности приобретения проездных в сетевых супермаркетах.