Около 5% топлива в Пермском крае не отвечает стандартам качества

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Фото: Константин Долгановский

Росстандарт по итогам проверок, которые были проведены в этом году, создал карту качества топлива на российских АЗС. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Так, согласно исследованиям, в Пермском крае более 95% топлива отвечают качеству.

В 18 регионах России доля нарушений норм качеств топлива составила более 20%. Среди этих регионов — Крым, Севастополь, Чечня, Дагестан, субъекты Федерации в Сибири, Хабаровский край, Сахалин, Еврейская автономная область, Владимирская, Костромская и Рязанская области.