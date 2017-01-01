Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 29 ноября по 6 декабря

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Предстоящая неделя — это концерт Михаила Плетнёва и Российского национального оркестра, лекция по этикету, а также выставка, посвящённая 55-летию Пермского ТЮЗа. В прокат выходит фильм о научных исследованиях мозга, для любознательных — семейный форум и очередная лекция в рамках проекта «Полная ложа». Самые заметные события — архивный фестиваль «Архиffest» и премьера спектакля «Прибайкальская кадриль».

В рамках V архивного фестиваля «Архиffest» (6+), организованного Государственным архивом Пермского края состоится пять мероприятий на четырех площадках. В их числе — презентация образовательных проектов к 75-летию Победы для учителей Перми, презентация личного фонда историка и этнолога Георгия Чагина, а также мероприятия, посвящённые 300-летию Перми, 100-летию ГАПК и 90-летию пермского трамвая.

На этой неделе пермяки увидят презентацию личного фонда Георгия Чагина: личных документов, научных трудов, рукописей, материалов экспедиций, фотографий.

Библиотека им. Горького, 3 декабря, 18:00

Лекция «Пермский трамвай: 90 лет» — рассказ об истории трамвая в городской среде Перми в архивных документах.

Трамвайное депо (ул. 9 мая, 30), 5 декабря, 13:00

Не менее важное событие — премьера спектакля «Прибайкальская кадриль» (16+). Что делать, если у соседа трава зеленее, а небо безоблачнее, а сосед этот живёт даже не за забором, а за стеной в общем двухквартирном доме? Герои «Прибайкальской кадрили» с простотой и лёгкостью решили этот вопрос. Устав от скучной семейной жизни, две соседки решили ввязаться в авантюру и совершить обмен. Удивительный бартер в корне поменял их тихую деревенскую жизнь, которая стремительно закружилась в вихре событий, словно в кадрили… Драматург Владимир Гуркин известен широкой публике благодаря кинофильму «Любовь и голуби». Пьеса «Прибайкальская кадриль», так же как и сценарий к фильму, рассуждает о житейских проблемах с юмором и трепетностью. Зрителей Пермского ТЮЗа ждёт искромётная народная комедия от мастера этого жанра народного артиста РФ Михаила Скоморохова. Спектакль отличается юмором, обилием песен и необычайной лёгкостью.

Пермский театр юного зрителя, 6 декабря, 19:00

В рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» в Перми выступит Михаил Плетнёв (фортепиано) и Российский национальный оркестр (6+). Победитель Международного конкурса имени П.И. Чайковского 1978 года Михаил Плетнёв уже более сорока лет царит на концертной сцене, сочетая в себе таланты пианиста, композитора и дирижёра. В исполнении Михаила Плетнёва и Российского национального оркестра под управлением Станислава Кочановского прозвучат произведения Чайковского: Концерт № 1 для фортепиано с оркестром и Симфония № 1 «Зимние грёзы».

Большой зал филармонии, 4 декабря, 19:00

Пермяков ждёт просветительский концерт о салонной музыке на примере произведений одного из её представителей, итальянского контрабасиста, дирижёра и композитора Джованни Боттезини «Кафе Боттезини» (12+). За чашкой кофе по газетным заголовкам участники проекта «Полная ложа» узнают о развлечениях аристократического общества XIX столетия, окунутся в мир приключений и злоключений из жизни «Паганини контрабаса» Джованни Боттезини и поговорят о том, как музыка приобрела прикладные задачи.

Библиотека им. Пушкина, 2 декабря, 19:00

В Перми пройдёт любопытная лекция по этикету «Чтобы дресс-код не стал стресс-кодом» (16+). Какую роль играет правильный выбор образа для мероприятия? Как избежать ошибок во внешнем виде, выборе наряда и причёски? На эти и многие другие вопросы ответит международный эксперт по деловому и светскому этикету Татьяна Полякова.

Пермский академический Театр-Театр, 6 декабря, 19:00

Софья Кузнецова, «ТЮЗ»

Пермский ТЮЗ отмечает 55-летие. Этому событию был посвящен конкурс творческих работ «Мой ТЮЗ» (0+). В нем приняли участие художники от 14 до 25 лет — студенты творческих вузов и ученики художественных школ. Молодые авторы ответственно отнеслись к условиям конкурса — познакомились с репертуаром, историей и сегодняшней жизнью Пермского ТЮЗа. На своих картинах они изобразили фасад уютного особняка на Екатерининской, где с 1987 года прописан театр, на полотнах ожили сцены из запомнившихся спектаклей, исторические композиции. В экспозиции представлены также картины, выполненные профессиональными художниками — выпускниками Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества, а также полотна, хранящиеся в фондах Центрального выставочного зала.

Центральный выставочный зал, до 8 декабря

В широкий прокат выходит необычный фильм «Мозг. Эволюция» (12+) — продолжение фильма «Мозг. Вторая Вселенная» о научных исследованиях мозга. В фильме зрители найдут ответ на вопросы: можем ли мы когда-нибудь понять работу мозга, победить болезнь Паркинсона, дать возможность парализованным людям взаимодействовать с внешним миром и ощутить протез как свою собственную руку? Учёные проводят эксперименты, спорят и размышляют — не только о практической стороне науки, но и о её влиянии на наши представления о мире, о свободе и о нас самих.

«Синема Парк Кристалл», «Синема Парк Семья», с 29 ноября

Участники VI Пермского краевого семейного форума (0+) обсудят вопросы, связанные с улучшением качества жизни семей с детьми. Их ждут деловая программа, выставочная экспозиция, творческие мастер-классы, работа игровых и развлекательных площадок.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», с 29 ноября

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