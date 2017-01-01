«Молот-Прикамье» уступил в первом матче домашней серии
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В стартовом матче домашней серии «Молот-Прикамье» уступил пекинскому «ОРДЖИ» — 1:3.
У «молотобойцев» забитой шайбой отличился Артём Прохоров.
Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:
— Кто забивает, тот и выигрывает. Большинство у соперника сработало, у нас — нет. Работаем над этим компонентом, но на тренировках получается, в играх — нет. Тяжёлая ситуация у нас, надо выбираться. Но, разумеется, кроме нас самих, никто её не исправит.
После поражения «Молот-Прикамье» опустился на одну строчку в турнирной таблице. Сейчас пермяки 22-е из 34 команд ВХЛ.
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