Глава Пермского края Максим Решетников провёл приём граждан В ходе встречи жители края обратились к губернатору со своими вопросами

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Прикамья, член Высшего совета партии «Единая Россия» Максим Решетников 28 ноября провел прием граждан в Региональной общественной приёмной председателя «Единой России» в Пермском крае.

В приеме также приняли участие руководитель приёмной, депутат Законодательного Собрания Александр Бойченко, заместитель главы Администрации губернатора Лев Гершанок, члены краевого Правительства и руководство ряда муниципальных образований Прикамья. С вопросами по развитию социальной сферы к главе региона обратились три заявителя.

Председатель общественного совета Лысьвинской городской больницы, ветеран здравоохранения Валентина Ярославцева задала вопрос по поводу ремонта фасада и входной группы хирургического отделения местной больницы с единственным в округе круглосуточным стационаром на 220 коек.

«В стационаре сделан ремонт отделений, а фасад не терпит никакой критики, с семидесятых годов он никогда не ремонтировался. Мы переживаем, что весь наш ремонт, проведенный внутри отделения, может пойти насмарку», — рассказывает Валентина Васильевна.

Территория стационара тоже требует ремонта: подъездные пути, парковка и ограда давно пришли в негодность. Входная группа также не соответствует нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Максим Решетников дал поручение министру здравоохранения Пермского края Оксане Мелеховой, чтобы было предусмотрено финансирование на ремонт фасада по программе «Качественное здравоохранения». Так, на капитальный ремонт входной группы и фасада будет выделено 8 млн 801 тыс. руб.

«Нужно в первом квартале 2020 года сделать и сам проект, и пройти все необходимые экспертизы. Ставлю задачу в 2020 году закончить со всеми работами и сдать объект», — поручил губернатор.

Житель Губахи, преподаватель физкультуры Вячеслав Жабин обратился к Максиму Решетникову с просьбой оказать содействие в ремонте стадиона Уральского химико-технологического колледжа.

«Стадион находится в таком состоянии еще с советских времен. Беговые дорожки из щебня, а на футбольном поле из-за луж можно играть в водное поло. Последние годы мне приходилось пользоваться другими стадионами, потому что в связи с погодными условиями нам негде заниматься. Мы регулярно участвуем в легкоатлетических эстафетах, например «Звезда». Нам приходилось чистить стадион, чтобы ребята могли подготовиться и достойно соперничать с пермскими ребятами», — обратился к губернатору Вячеслав Жабин.

Максим Решетников отметил, что в рамках программы развития и укрепления материально-технической базы государственных образовательных учреждений Пермского края, запланирована реконструкция существующей спортивной площадки Уральского химико-технологического колледжа. В проекте стадиона предусмотрено футбольное поле с искусственной травой, трехполосная беговая дорожка на 100 м и 200 м, площадки для волейбола, баскетбола и тенниса, тренажерная зона, трибуны, наружное освещение, раздевалки и душевые. Проект по капитальному ремонту спортивной площадки уже направлен на государственную экспертизу, а запланированный срок реализации — октябрь 2020 года.

Дмитрий Марьин, индивидуальный предприниматель, обратился к губернатору по вопросу реконструкции одной из центральных улиц Кизела — улицы Ленина. Дороги и тротуары там много лет не ремонтировались.

Максим Решетников отметил, что ремонт дороги запланирован на 2020 год. Кроме того, были озвучены основные виды ремонтных работ, предусмотренных сметой. Так, планируется асфальтировать дорогу, протяженностью 1,41 км, и тротуары, обустроить ливневую канализацию, пешеходные ограждения, бордюры, отремонтировать съезды и парковки. Работы планируется осуществить в 2020 году.

Александр Бойченко, руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, отметил эффективную работу каналов связи власти и жителей на протяжении 11 лет существования института общественной приемной. За прошлый год здесь было принято порядка 30 тыс. обращений. Кроме того, Александр Бойченко рассказал о мощных инструментах доведения информации до жителей края.

«На нашей пермской площадке мы работаем по уникальным технологиям, которые транслируются на всю Россию. В эпоху цифровизации внедряются разные формы работы. От традиционных личных приёмов до проведения приемов посредством Skype для отдаленных территорий с привлечением министерств и ведомств, депутатов всех уровней. Также популярной формой стали вебинары, количество просмотров которых превысило уже 1 млн. Открытые приемы глав муниципальной власти, круглые столы, семинары и массовые мероприятия — все это визитная карточка пермской Региональной общественной приемной», — рассказал Бойченко.

Прямое общение с гражданами глава региона практикует постоянно, и спрос на него заметно вырос. Это говорит о результативности работы — люди видят, что после обращений происходят реальные изменения. Также сегодня, 28 ноября, губернатор Максим Решетников также провел прием граждан в приемной Президента РФ.



