Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 29 ноября

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Соцпроект на пять с плюсом. Пермяки смогут приобретать жильё с развитой социальной инфраструктурой.

По общему стандарту. В Перми продолжается работа по приведению в порядок вывесок на фасадах зданий.

Молодой семье — доступное жильё. Финансирование жилищной программы для молодых в следующем году будет увеличено в два раза.

Учёба в стиле ECO. Пермские школьники примеряют на себя профессию эколога.

Год, богатый на события. При поддержке Александра Мотрича в Кировском районе ежегодно реализуются десятки больших и малых дел.

Ёлочка, зажгись! Главная городская ёлка предстала во всей красе.

В школу — как на праздник. Всё больше школ, лицеев, гимназий и детских садов присоединяется к новогоднему украшению города.

В память о наших героях. В Перми обсуждают названия новых улиц и остановок транспорта, установку скульптур и мемориальных досок.

Точим коньки. С конца ноября во всех районах Перми начинают работу катки на открытом воздухе.

За выписками от УК — в МФЦ. Многофункциональные центры помогут жителям общаться с управляющими компаниями.

Выплату отменили — да здравствует выплата. Вместо «унизительного» пособия в 50 руб. нуждающимся родителям будут выплачивать компенсации в размере прожиточного минимума.

В целости и сохранности. Что такое банковский вклад и зачем он нужен?

Для владельцев недвижимости и транспорта. Наступает срок уплаты имущественных налогов.

Живые картины Перми. Школьникам показывают 20 версий города глазами художников.

Экскурсии в ноябре. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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