В выходные движение по ул. Героев Хасана будет перекрыто

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На ул. Героев Хасана продолжается строительство коммунальных сетей. 29 ноября с 11:00 до 22:00 движение транспорта на ремонтируемом участке сохранится, а с 22:00 29 ноября до 6:00 2 декабря будет полностью перекрыто. Об этом сообщают в городской администрации.

Автобусные маршруты будут изменены, также будет перенесена остановка.

Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, движение на участке ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Васильева будет изменено с 11:00 до 22:00 29 ноября. Полоса в направлении из центра города будет открыта, а движение по направлению в центр города для личного и общественного транспорта будет осуществляться через парковку ТЦ «Шоколад». Грузовой транспорт будет двигаться по объездному пути по ул. Васильева, Куйбышева, Хлебозаводской и Бродовскому тракту.

С 22:00 29 ноября до 06:00 2 декабря движение на ремонтируемом участке будет полностью перекрыто. Необходимость перекрытия вызвана проведением работ по строительству сетей канализации и водопровода. Работы выполняет ООО «Новогор-Прикамье». Для объезда закрытого участка автомобилисты могут использовать ул. Васильева, Куйбышева, Хлебозаводскую, Бродовский тракт.

Движение автобусных маршрутов №19 «Ипподром» — «Микрорайон Липовая гора» и №75 «Микрорайон Соболи» — «Микрорайон Костарёво» на выходные дни будет организовано по двум участкам, не задействованным в проведении работ: из центра города до временного остановочного пункта «ОАО «Велта» (на кольце с ул. Хлебозаводской) и со стороны микрорайона Липовая гора до временного остановочного пункта «ОАО «Велта» (ТЦ «Шоколад»).

Маршрут №4т будет следовать сообщением «Улица Нейвинская» — «Микрорайон Крохалева» от остановочного пункта «Улица Нейвинская» по ул. Героев Хасана, Хлебозаводской, далее — по маршруту следования. От микрорайона Крохалева будет идти по ул. Хлебозаводской и Героев Хасана с осуществлением остановки на конечном пункте «Улица Нейвинская» для высадки пассажиров.