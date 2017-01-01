В Перми появятся два новых «Последних адреса»

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Фото: Константин Долгановский

В субботу, 30 ноября, в Перми появятся ещё два мемориальных знака общероссийского проекта «Последний адрес». Об этом сообщают в пермском «Мемориале».

Один знак проекта «Последний адрес» в Перми будет установлен на фасаде дома №6 на ул. Матросова (фасад дома со стороны Троицкого собора). На этом месте стоял дом, где жил фотограф Гарифулла Рахимов. Гарифулла был арестован 6 августа 1937 года, обвинён по «политической» 58-й статье в антисоветской агитации и расстрелян 25 декабря 1937 года. Реабилитирован посмертно в 1957 году. На церемонии установки знака о его судьбе можно услышать рассказ от его родственников, а также посмотреть его фотографии из семейного архива потомков Гарифуллы. Начало церемонии — в 13:00.

Второй знак будет установлен на фасаде дома №21 на ул. Пушкина (фасад дома со стороны ул. Луначарского). Именно этот дом стал «последним адресом» юриста Михаила Михайловича Золотова, который был арестован 28 октября 1937 года, обвинён в антисоветской агитации, приговорён к расстрелу, расстрелян 25 декабря 1937 года. Реабилитирован посмертно в 1956 году. Начало церемонии — в 14:30.

Проект «Последний адрес» стартовал в Москве и Санкт-Петербурге ещё в 2013 году, а в Пермском крае — двумя годами позднее. Смысл акции — увековечить персональную память о тех, кто пострадал от политических репрессий, чаще всего не будучи партийным функционером, крупным руководителем или военачальником. Главный её принцип — «Одно имя, одна жизнь, один знак». Каждый из мемориальных знаков размером чуть больше ладони посвящён памяти только одного человека. Инициатором его установки также может стать один конкретный заявитель. По замыслу организаторов общероссийского проекта, установкой тысяч персональных мемориальных знаков единого образца на фасадах домов, бывших последними прижизненными адресами жертв политического террора, в России будет создан огромный народный мемориал.

На сегодняшний день, напомним, в регионе установлены уже 45 «Последних адресов». Каждый из них напоминает о людях — рабочих, крестьянах и служащих — жертвах сталинского «Большого террора».

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