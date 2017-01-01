Депутаты ЗС утвердили 12 кандидатов в Общественную палату

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Сегодня, 28 ноября, на пленарном заседании краевого парламента депутаты утвердили список 12 членов Общественной палаты.

Всего на рассмотрение депутатов представили 13 кандидатур. Чтобы выбрать из них 12 человек, парламентарии провели голосование за каждого из кандидатов.

В результате в Общественную палату края от ЗС войдут экс-депутат Заксобрания Владимир Алистратов, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Игорь Ануфриев, президент Пермской художественной галереи Надежда Беляева, председатель Пермской краевой организации профсоюза работников образования и науки РФ Зоя Галайда, начальник управления стратегического развития ПГНИУ Олег Ганин, исполнительный директор Театра-Театра Анатолий Пичкалёв, гендиректор ООО «Сатурн-Р» Александр Репин, президент Пермской торгово-промышленной палаты, экс-депутат Заксобрания Олег Жданов, председатель правления общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» Юлия Каракулова, председатель Пермской региональной общественной организации ветеранов Надежда Максютенко, председатель краевой организации Всероссийского общества инвалидов Надежда Романова и директор филиала ВГТРК Игорь Южанинов.

В состав Общественной палаты не вошёл лишь экс-глава Мотовилихинского района Валерий Кокшаров. Как пояснил заместитель председателя краевого парламента по госполитике Николай Благов, кандидатура господина Валерия Кокшарова была подана позже всех и «не согласована с губернатором Пермского края».

Напомним, что в этом году Общественная палата будет формироваться по новому принципу. Раньше большая часть её состава (24 человека) избиралась на краевой конференции, шесть членов палаты назначались губернатором и ещё шесть — Законодательным собранием региона. По новым правилам губернатор и Заксобрание утвердят по 12 членов Общественной палаты. Оставшиеся 12 человек выберут на конференции.

Губернатор Пермского края Максим Решетников уже подписал указ об утверждении своей части состава Общественной палаты Прикамья. В список вошли действующие члены палаты: её нынешний руководитель Дмитрий Красильников, активист «Единой России» Михаил Мухин, главврач краевой больницы Анатолий Касатов, гендиректор БК «Парма» Александр Башминов, гендиректор ООО «Астин» Михаил Борисов.

Есть в списке и новички: председатель краевого суда в почётной отставке Владимир Вельянинов, начальник суворовского училища Николай Братухин, замгендиректора ООО «Промобот» Олег Кивокурцев, председатель совета Ассоциации развития КВН Прикамья Ямур Гильмутдинов, генеральный директор ООО «Меридиан» Алексей Филиппов, директор НП «Центр развития одарённости» Павел Шевченко, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский.