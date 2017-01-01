«МегаФон» запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»

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Фото предоставлено ПАО «МегаФон»

«МегаФон» открывает цифровую платформу «МегаФон-КАРГО» — автоматизированный сервис c полноценным электронным документооборотом, который позволяет отправлять грузы любого масштаба — от коробки до фуры — по всей России. Разработчиком платформы является Mail.ru Group, сообщает пресс-служба компании.

«МегаФон-КАРГО» формирует объективный рейтинг транспортных компаний и автоматически сравнивает стоимость перевозки, позволяя организовать совместную доставку. Благодаря таким решениям, как Контроль кадров, Контроль автопарка и Контроль грузов, перевозку любого товара можно отслеживать в режиме реального времени. Также сервис позволяет заверять доверенность и транспортную накладную с помощью мобильной электронной подписи. Только за время тестового периода платформой выполнено более 14 000 заявок.

Фото предоставлено ПАО «МегаФон»

Павел Иванченко, руководитель по IoT «МегаФона»:

— Сервис «МегаФон-КАРГО» сочетает в себе элементы TMS-системы, маркетплейса, агрегатора, облачного сервиса и является логистической экосистемой, предназначенной для грузовладельцев любого масштаба. «МегаФон-КАРГО» обеспечивает сквозной процесс транспортной логистики, интеграцию с учётной и складской системами, перевозчиками и страховыми компаниями. Платформа не берёт на себя роль экспедитора, а создаёт удобный для работы инструмент, который позволяет сэкономить до 40% на доставке и сократить в 2 раза трудозатраты логистов на поиск и проверку благонадёжности транспортной компании.

Павел Гонтарев, управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии»:

— Мы считаем, что практики цифрового взаимодействия, накопленные в интернет-среде, смогут быть полезны для компаний из традиционных отраслей, в том числе из сферы грузоперевозок. В ходе работы над платформой «МегаФон-КАРГО» была задействована технологическая база Mail.ru Group и обширный опыт разработки высоконагруженных сервисов. Объединение усилий ведущих игроков интернет- и телеком- рынков, а также логистических операторов даст новый уровень качества нашим заказчикам.

Стоимость сервиса «МегаФон-КАРГО» зависит от потребностей грузовладельца и выбранного пакета опций. После регистрации в системе предоставляется бесплатный тестовый период с неограниченным функционалом на 10 заявок на отправление грузов. Предложение для крупного бизнеса включает индивидуальную проработку интеграции транспортной платформы с внутренними учётными системами компании-клиента.