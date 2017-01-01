«Пермэнергосбыт» завершил реконструкцию уличного освещения Соликамска

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Проект модернизации системы уличного освещения города Соликамска, который был реализован ПАО «Пермэнергосбыт» в рамках энергосервисного контракта, полностью завершён. В понедельник, 25 ноября, был подписан акт приёмки работ, сообщают в ПАО «Пермэнергосбыт».

В рамках реализации контракта на территории города были заменены 3700 уличных светильников и установлены 70 шкафов управления уличным освещением. Срок проведения работ составил менее двух месяцев.

Освещение до реконструкции... Фото: Пермэнергосбыт

...и после реконструкции... Фото: Пермэнергосбыт

Отметим, что в рамках проекта в городе появилась ветрогенераторная установка. «Это установка небольшой мощности, которой достаточно для энергоснабжения примерно десяти светодиодных светильников — в зависимости от силы ветра. Такая установка позволит на реальном примере оценить эффективность ветрогенерации для малых объектов энергопотребления. По результатам оценки можно будет устанавливать такие объекты в точках, где требуется энергоснабжение, а возможность подключения к электросетям отсутствует», — говорит директор по развитию ПАО «Пермэнергосбыт» Олег Скачков.

Кроме того, при выполнении энергосервисного контракта была развернута сеть LoraWAN, которая является магистральной «транспортной» сетью проекта «Умный город». Она предусматривает установку датчиков на объекты городской инфраструктуры (датчики открытия канализационных люков, заполнения мусорных баков, плотности движения на дорогах, утечек воды, состояния окружающей среды, наполняемости городского транспорта и др). В результате вся информация о текущей жизни города в режиме онлайн может поступать в единый центр. Кроме того, можно также автоматизировать механизмы реакции на различные ситуации. «Учёт расхода ресурсов, от тепла до электроэнергии, мониторинг ситуации в городе — это лишь малая часть того, что можно сделать благодаря сети LoraWAN в рамках проекта «Умный город». Это открывает заоблачные возможности для автоматизации и цифровизации городских процессов. Можно сделать город настолько «умным», что решения будут опережать пожелания граждан», — считает Олег Скачков. Вся инфраструктура, основа проекта, сегодня в Соликамске уже есть.

Освещение до реконструкции... Фото: Пермэнергосбыт

...и после реконструкции... Фото: Пермэнергосбыт

Напомним, конкурс на право реализации энергосервисного контракта по модернизации уличного освещения и создании инфраструктуры проекта «Умный город» в Соликамске состоялся 26 сентября. Победителем конкурса стало ПАО «Пермэнергосбыт».

Особенность энергосервисного контракта заключается в том, что он реализован без использования бюджетных средств. Все расходы по установке нового оборудования ПАО «Пермэнергосбыт» взяло на себя. А компенсировать затраты исполнителю администрация Соликамска будет в течение шести лет за счёт экономии от снижения потребления электроэнергии уличными светильниками. Согласно договору, после реализации проекта объём потребления электроэнергии сократится на 65%. В течение шести лет 95% сэкономленных благодаря этому средств бюджета будут направляться на компенсацию расходов исполнителя. Не позднее декабря 2025 года выплата средств завершиться, и все сэкономленные деньги будут оставаться в бюджете города.

Освещение до реконструкции... Фото: Пермэнергосбыт

...и после реконструкции... Фото: Пермэнергосбыт

Следующим шагом в рамках программы «Умный город» в Соликамске станет модернизация систем энергопотребления в городских школах №7 и №9, которую также реализует ПАО «Пермэнергосбыт». В учебных заведениях будут реконструированы системы освещения, теплоснабжения, установлены системы учёта, экономии и управления потреблением коммунальных ресурсов — тепла, электроэнергии, воды. Проект также будет реализован в рамках энергосервисного контракта.

«К Новому году соликамцы без вовлечения бюджетных средств получили обновлённую систему уличного освещения с заменой светильников и созданием системы учёта потребления электроэнергии. Также развёрнута сеть управления наружным освещением города, которую мы планируем использовать для внедрения сервисов в рамках федерального проекта «Умный город». Учитывая, что формат энергосервиса не предусматривает участия бюджета, высвободившиеся деньги можно будет направить на реализацию иных социально значимых проектов», — говорит глава Соликамска Алексей Федотов.