Зимой в Пермском крае заработают 224 катка для массового катания Посещение 89-х из них будет бесплатным

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В рамках заседания правительства Пермского края 28 ноября региональный министр физической культуры и спорта Владимир Епанов рассказал о подготовке спортобъектов к зимнему периоду 2019-20 годов.

На 35 катков больше

По его словам, всего в крае будут работать 224 катка с доступом к массовому катанию. Выход на лёд на 89 из них будет бесплатным, 16 — частично платный, 31 — платный.

Из общего количества катков 88 расположены в Перми: на 43-х выход на лёд будет бесплатный, на 16-и — частично платный, на 31 — платный.

На платных открытых катках стоимость выхода на лёд составит от 30 до 100 руб, на крытых — от 80 до 300 руб.

При этом на 88 катках края откроется прокат коньков и инвентаря. А абсолютно на всех открытых катках вне зависимости от ценовой политики выход на лёд для детей до 7 лет будет бесплатным.

Владимир Епанов, министр физической культуры и спорта Пермского края:

— В Перми из крытых катков два уже работают — дворец спорта «Орлёнок» и спорткомплекс им. Сухарева. В декабре к ним присоединятся катки спорткомплексов «Прикамье», «Льдина» и «Победа». Самыми крупными открытыми катками в городе останутся стадионы «Юность», «Гайва», «Трудовые резервы», «МиГ», а также каток на эспланаде.

При этом министр отметил, что количество ледовых площадок в регионе растёт: в этом году их стало на 35 больше, в том числе в Перми больше на 27.

Горнолыжная электричка в Губаху

Любителям горнолыжного спорта, а особенно тем из них, кто зимой любит отдыхать в комплексе «Губаха» этой зимой особенно повезёт — с 7 декабря для них будет организована электричка «Горнолыжный экспресс».

Как отметил министр транспорта Николай Уханов, вагоны в составе будут «стандартные», но предполагается оборудование специальных стоек для лыж и сноубордов.

Билет в один конец обойдётся в 690 руб., от станции Углеуральская будет организован бесплатный автобусный трансфер непосредственно до горнолыжного комплекса и обратно.

Планируется, что электричка будет курсировать «туда-обратно»по субботам и воскресеньям, а в новогодние праздничные дни — ежедневно.

Что касается всей горнолыжной инфраструктуры, то, по словам Владимира Епанова, этой зимой откроются 22 базы.

«На всех базах будут организованы прокат инвентаря, раздевалки, оборудованы выходы к трассам и заработают подъёмники», — отметил министр.

Помимо вышеупомянутой «Губахи» наиболее крупными базами традиционно станут «Такман» в Чусовом, а также базы в Жебреях, Чайковском, Лысьве, Полазне, «Иван-гора» в Гамово, «Светлячок» в Кунгуре.

Как добавил губернатор Максим Решетников, в Полазне нынче будет организован ещё и детский подъёмник.

Любителям «классических» лыж в наступающем зимнем сезоне предоставят услуги 58 баз, 7 из них — в Перми («Пермские медведи», Динамо», «Искра», база ПГНИУ, «Летающий лыжник» и на территории школы паралимпийского резерва).

При этом доступ на все базы края будет бесплатным, с ориентировочным временем работы с 9 утра до 20 часов вечера. Прокат инвентаря будет организован на 24 базах в крае и на пяти — в Перми.

«Со 2 декабря заработает освещённая «ночная» трасса на базе «Динамо», — подчеркнул Владимир Епанов.

Массовые старты

Помимо подготовленной спортивной инфраструктуры пермяков и жителей края ждёт немало спортивных мероприятий, в основном, в феврале-марте.

Так, на февраль запланированы Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы Татьяны Тарасовой, а также финал Кубка России по санному спорту.

1 февраля состоится матч звёзд Национальной Молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ) против звёзд Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Со 2 по 9 февраля любителей прыжков на лыжах с трамплина ждёт юношеский кубок FIS «Рождественское турне», с 19 по 23 марта — этап Кубка мира среди женщин «Синяя птица» и финал Континентального кубка среди мужчин. Соревнования пройдёт в Чайковском.

Любителям не только поболеть, но и поучаствовать можно начинать готовится к 4 января, когда состоится зимний старт «Олимпийской лыжни», на 8 февраля намечена традиционная «Лыжня России». В марте состоятся лыжные гонки в рамках Универсиады вузов, гонки в рамках краевых Сельских игр и старты на спартакиаде среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений.

Поклонники хоккея смогут испытать себя в марте на турнире «Red Bull шлем и краги».