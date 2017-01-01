В Прикамье появился тринадцатый муниципальный округ



Твитнуть Поделиться Поделиться

Сегодня, 28 ноября, на пленарном заседании Заксобрания депутаты поддержали в двух чтениях законопроект о создании Кишертского муниципального округа. За создание округа проголосовали 46 депутатов, один — против.

Напомним, что 24 октября депутаты краевого парламента одобрили в двух чтениях законопроекты, предусматривающие образование новых муниципалитетов — Бардымского и Еловского муниципальных округов.

В результате количество муниципальных округов в крае выросло с 10 до 12. После того как краевые депутаты поддержали законопроект о создании Кишертского муниципального округа, в крае осталось всего семь районов.