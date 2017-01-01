Осуждены четыре сотрудника УК, халатность которых повлекла смерть пяти кизеловцев

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В Кизеле сотрудники управляющей компании «Жилстрой» признаны виновными в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлёкших смерть пятерых жильцов многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, что в многоквартирном доме №42 на ул. Пролетарской в Кизеле в результате аварийного состояния оголовков вентиляционных шахт на крыше дома с 20 по 28 марта этого года наступила смерть пяти жильцов дома от острого отравления окисью углерода.

Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшей директору, директору по производству и мастеру управляющей компании «Жилстрой» , которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Контролер дымовых и вентиляционных каналов этой же управляющей компании признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что с 2014 по 2018 год работники управляющей компании, в том числе занимавшие руководящие должности, при управлении многоквартирным домом №42 аварийное состояние оголовков вентиляционных шахт на крыше дома не выявили.

Это привело к засору дымохода кусками кирпича и цементно-песчаного камня, и, как следствие, дымоход не функционировал. Вследствие этого при эксплуатации газовой колонки в условиях отсутствия тяги в системе вытяжки продуктов дымоудаления и произошли отравления окисью углерода.

В ходе расследования уголовного дела допрошены потерпевшие, десятки свидетелей, назначены и проведены пять судебно-медицинских и четыре технические судебные экспертизы, выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Материалы уголовного дела составили 14 томов.

Приговором суда бывшему директору управляющей компании назначено наказание в виде 3 лет 6 мес. лишения свободы условно, директору по производству — 4 лет лишения свободы условно, мастеру — 2 лет 2 месяцев ограничения свободы, контролёру дымовых и вентиляционных каналов — 2 лет 2 месяев ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.