Спектакли «Театрального Приволжья» посмотрели более 100 тыс. человек

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Школьные и студенческие постановки самого яркого молодежного проекта Года Театра в России — фестиваля «Театральное Приволжье» — посмотрели более 100 тысяч человек. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В спектаклях приняли участие более 7 тысяч молодых актеров, школьников и студентов из всех регионов ПФО. Такие цифры были озвучены 27 ноября на окружном совещании, посвященном подготовке к финальному голосованию, которое начнется в пятницу, 29 ноября, в 13:00. Напомним, Пермский край в окружном фестивале представляют два коллектива — студенческий театр ПНИПУ «17 скрипка» и коллектив детской театральной студии «Балаганчик» из поселка Яйва. Всего в регионе действует более 100 школьных театральных коллективов и семь студенческих театров.

Юные актеры в своих постановках ставят вечные вопросы о любви, верности, чувстве долга и смысле жизни. Своими творческими находками ребята активно делятся с другими. За время регионального и окружного этапов фестиваль стал большим социальным проектом. Его участники показывали свои спектакли в детских домах и домах престарелых, проводили квесты по мотивам спектаклей, театральные перформансы и «баттлы», мастер-классы, флешмобы, театральные марафоны и эстафеты, творческие встречи и круглые столы.

Идея проведения такого масштабного события для творческой молодежи — личная инициатива полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Молодых актеров активно поддерживали главы всех регионов ПФО. Они приходили на спектакли, встречались с ребятами после показов, призывали болеть за ребят в социальных сетях, где проект нашел много сторонников. Так, общее число просмотров видео-контента на YouTube-канале фестиваля достигло 35 тыс.

Как отметил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, участие в фестивале — это точки роста для активной молодежи и творческих трупп. Цель «Театрального Приволжья» — раскрытие творческого потенциала и расширение культурного кругозора молодёжи, вовлечение молодых людей в театральную среду как в качестве активных участников, так и в качестве зрителей.

30 ноября будут подведены итоги голосования и определены победители в номинациях «Лучший школьный театр», «Лучший студенческий театр», «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса».

Каждый житель ПФО может отдать голос за лучшую театральную постановку, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43. Голосование начнется 29 ноября в 13:00.

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