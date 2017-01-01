Приволжье названо округом с наименьшей инфляцией

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По данным Центрального банка Российской Федерации, годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в октябре 2019 года составила 3,5% после 3,7% в сентябре. Замедление инфляции фиксируется пятый месяц подряд — эта динамика позволяет признать Приволжье как округ с наименьшей инфляцией в России.

Годовая продовольственная инфляция в ПФО в октябре снизилась по сравнению с сентябрём на 0,3%. В первую очередь это связано с динамикой цен на мясные продукты в условиях расширения предложения. Так, впервые с мая 2018 года уменьшились в годовом выражении цены на куриное мясо. Растёт в ПФО и производство свинины, в результате чего цены на неё в годовом выражении снижаются второй месяц подряд. Благодаря высокой конкуренции среди местных производителей стоимость курицы и свинины в Приволжье традиционно ниже, чем в остальных федеральных округах.

В октябре благодаря высоким запасам сахара и хорошему урожаю сахарной свёклы продолжилось снижение цен на данный продукт, которое достигло 22,3% за год. В то же время наблюдалось ускорение роста цен на фрукты. Так, увеличились цены на апельсины, бананы, лимоны. На удорожании бананов, в частности, могло отразиться снижение их импорта в Россию.

Цены на картофель, капусту и морковь на фоне хорошего урожая были ниже, чем год назад. Урожай овощей продолжит поступать на региональный рынок в достаточном объёме. Это должно способствовать дальнейшему сдерживанию продовольственной инфляции в Приволжье.

Непродовольственная инфляция в округе в октябре также уменьшилась до 3,2% после 3,4% в сентябре. Это связано со сдержанной динамикой спроса и укреплением рубля. Так, замедлился рост цен на автомобили, так как автомобилизация населения в Приволжье выше, чем в среднем по стране. Снизились темпы прироста цен на одежду, мебель, бытовую технику. Растущая конкуренция на рынке повлияла на уменьшение в годовом выражении цен на смартфоны, компьютеры, фотоаппараты и телевизоры.

Годовая инфляция в сфере услуг в ПФО в октябре не изменилась, составив 3,6%. На фоне снижения ключевой ставки Банка России замедлился рост цен на услуги банков. В октябре они стоили столько же, сколько годом ранее. При этом стоимость потребительского кредита — одной из составляющих банковских услуг — снизилась в 11 регионах ПФО. Годовое снижение цен на услуги страхования составило 6,5%.