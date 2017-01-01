Пермь стала собственником памятника Александру Попову

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Фото: Ирина Молокотина

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, памятник А. С. Попову, который расположен на ул. Ленина, 68, вошёл в муниципальную собственность на основании решения Ленинского районного суда.

Департамент имущественных отношений признал, что памятник А. С. Попову не имеет собственника или собственник от него отказался. В итого скульптурная композиция была поставлена на учёт в Росреестре как бесхозяйная, но в течение года права на неё заявлены не были.

Работа по принятию в муниципальную собственность и закреплению за учреждением тех или иных бесхозяйных объектов проводится для обеспечения мер по сохранению объектов, должного содержания и проведения своевременных ремонтных работ. Сейчас памятник А. С. Попову закреплён на праве оперативного управления за специализированным учреждением культуры «Городской центр охраны памятников».