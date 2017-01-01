Осуждён телефонный аферист, который похитил более 80 тыс. руб.

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Аферист, отбывая наказание в ФКУ ИК- 22 ГУФСИН России по Приморскому краю, используя средства мобильной связи и интернет, звонил гражданам Пермского края и представлялся сотрудником оператора мобильной связи разных операторов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Подсудимый сообщал гражданам ложную информацию об имеющейся переплате за услуги мобильной связи, предлагая возместить её путем перевода на счета банковских карт. Граждане выдавали ему конфиденциальную информацию о банковских картах, после чего аферист похищал денежные средства. В результате было похищено более 80 тыс. руб., а также была совершена попытка хищения денежных средств на сумму более 150 тыс. руб.

Суд обвинил мошенника в совершении девяти преступлений по статьям «Кража», «Кража с причинением значительного ущерба гражданину» и «Покушение на кражу с причинением значительного ущерба гражданину». В результате подсудимый был приговорён к шести с половиной годам лишения свободы и штрафу 40 тыс. руб.