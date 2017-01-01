Сельхозпредприятие Пермского края задолжало своим сотрудникам более 600 тыс. руб.

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Проверка прокуратуры Кишертского района установила, что у сельхозпредприятия «Луч» имеется задолженность за август-сентябрь на сумму 675 тыс. руб. перед 22 работниками, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

В связи с фактом нарушения трудовых прав работников прокуратура района привлекла директора общества к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства» и штрафу 30 тыс. руб.

Кроме того, были рассмотрена и удовлетворены заявления о вынесении судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы работникам предприятия.