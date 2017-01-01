С 2020 года в сельхозпредприятиях Пермского края будут известковать почвы Сельхозпроизводители смогут получить возмещение затрат на внесение удобрений из госбюджета

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Фото: Константин Долгановский

С 2020 года сельхозпроизводители Пермского края смогут получить средства на внесение удобрений. Эта форма поддержки будет запущена впервые и рассчитана на три года. Речь о реализации нового направления государственной поддержки, предоставляемой сельхозтоваропроизводителям на мероприятие по проведению известкования кислых почв. Сельхозпроизводители смогут получить возмещение части затрат на работы, которые они проведут уже весной-летом 2020 года.

За три года, с 2020 по 2022 год, планируется провести работы на 17,5 тыс. га, внеся в почву 137 тыс. т известковых мелиорантов. В 2020 году на это мероприятие запланированы средства в объёме 5,45 млн руб,, в том числе 3,98 млн руб. из федерального бюджета и 1,47 млн руб. из краевого бюджета. Сельхозпроизводители могут использовать данные средства для возмещения затрат на разработку проектно-сметной документации, приобретение, транспортные расходы и технологические работы по внесению известковых мелиорантов.

К новому аграрному сезону готовятся и производители известковых мелиорантов. По данным краевого минсельхозпрода, сейчас в Пермском крае только два карьера имеют право легально продавать известковые мелиоранты — это известковые карьеры АО «Березниковский содовый завод» из Березников и «СтройДорСервис» из Октябрьского района. Три карьера проходят процедуру регистрации. Речь о карьерах ПАО «Горнозаводскцемент» в Горнозаводском районе, АО «Филипповский карьер» и ООО «Терминал-Лысьва» — оба расположены в Кунгурском районе. В ведомстве говорят, что в планах у предприятий — завершить их сертификацию к следующему сельскохозяйственному сезону.

Жанна Перевойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края:

— Суммарного объёма производства трёх карьеров будет достаточно для проведения известкования почв сельхозпроизводителями Пермского края. Кроме того, приобретение известкового мелиоранта станет более доступным. Раньше многие возили его за сотни километров, в том числе из соседних регионов. Теперь появиться возможность приобрести мелиорант значительно ближе, непосредственно в крае.

По мнению сельхозтоваропроизводителей, старт нового мероприятия и получение соответствующих документов карьерами, расположенными непосредственно в регионе, должно сделать более доступным внесение известковых мелиорантов.

Владимир Юшков, генеральный директор ООО «Агрофирма «Труд»:

— Мы мало внимания уделяли данному вопросу. Регистрация мелиоранта карьерами, расположенными на территории края, сделает более доступным его приобретение. Нельзя только брать от земли, нужно ещё и вкладывать в неё. Карьеры пройдут процедуру регистрации, и мы будем возить известковые мелиоранты на более близкое расстояние, чем раньше. Возможность субсидирования со стороны государства играет положительную роль. Нужно стремится к тому, чтобы до 80% затрат сельхозпроизводителей на известкование почв возмещалось из бюджета. Земля для нас — это основное средство производства, вкладывая в которое можно добиться повышения урожайности культур.

Известкование проводится сельхозпроизводителями для повышения урожайности на кислых почвах. В среднем урожайность выращиваемых на кислых почвах культур ниже на 30%. В Пермском крае кислые почвы занимают 592,9 тыс. га, это 82 % от всей площади пашни в Пермском крае (вся площадь пашни составляет 723,6 тыс. га). При этом к очень сильнокислым относят 48,8 тыс. га, к сильнокислым — 190,6 тыс. га, и среднекислым — 353,5 тыс. га. Проведение известкования кислых почв даёт прирост урожайности начиная со второго года после внесения известкового мелиоранта. По оценке краевого минсельхоза, это даёт прирост к урожайности зерновых культур до 4,5 ц/га, а к урожайности картофеля — до 15 ц/га.

По данным краевого минсельхоза, в Пермском крае в 2019 году известкование проведено на площади 1,2 тыс. га, это в два с половиной раза больше, чем в 2018 году. В почву было внесено 8,8 тыс. т известкового мелиоранта.