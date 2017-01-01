Общественный совет при краевом минтрансе заключил, что реализация нацпроекта в регионе идёт на должном уровне

И предложил активнее использовать современные технологии при проведении дорожных работ

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Фото: Константин Долгановский

На заседании Общественного совета при министерстве транспорта Пермского края 25 ноября подвели итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе. Так, в 2019 году в рамках национального проекта на данный момент отремонтировано и реконструировано 63 объекта — это 95,1 км дорог.

Среди них — четыре региональные дороги (общей протяжённостью 26,4 км) и 59 дорог местного значения (68,6 км). На заседании совета отметили, что восемь объектов отремонтировали сверх плана: в результате экономии при проведении торгов высвободились дополнительные средства, которые направили на новые дороги.

Напомним, проект направлен на приведение в нормативное состояние дорог Пермской агломерации, в которую входят Пермь, Пермский район, Добрянский и Краснокамский городские округа. Основная задача — устранение перегрузки дорожной сети городских агломераций, повышение безопасности дорожного движения, в том числе в части сокращения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В этом году на реализацию национального проекта из федерального бюджета Пермский край получил 1,2 млрд руб. Средства были переданы четырём муниципалитетам: Пермь (615 млн руб.), Пермский муниципальный район (180 млн руб.), Краснокамский городской округ (134,5 млн) и Добрянский городской округ (70 млн руб). В итоге в Перми отремонтировали 30 дорожных объектов (и один ещё не сдан), в Пермском муниципальном районе — 12 (одна дорога также пока в процессе приёмки), в Краснокамском городском округе сданы все 11 объектов, в Добрянском — 5.

Кроме того, в рамках национального проекта были профинансированы ремонт и строительство ещё двух крупных объектов в Пермском крае — автодорога «Горнозаводск — граница Свердловской области» и «Обход пос. Куеда». Отметим, что движение на обходе Куеды будет открыто в ближайшее время.

В рамках национального проекта в крае в этом году было установлено также 10 пунктов весогабаритного контроля и 66 комплексов фотовидеофиксации.

Павел Чумаков, председатель Общественного совета при министерстве транспорта Пермского края, говорит, что реализация проекта «Безопасные и качественные автодороги» в Пермском крае прошла на должном уровне.

«Практически, все запланированные ремонты и реконструкции выполнены, — отметил Чумаков. — Были небольшие шероховатости, которые касались темпов проведённых работ, качества отдельных объектов. Но надо принять во внимание, что погодные условия в этот дорожный сезон были далеки от хороших. Что, естественно, не могло не сказаться на дорожных работах. В целом совет одобрил результаты выполнения национального проекта в Пермском крае».

Члены Общественного совета в ходе заседания задавали вопросы об использовании подрядными организациями новых технологий при дорожном ремонте, о темпах работ в течение сезона, об уровне финансирования, о качестве проведённого ремонта и другие вопросы.

Эффективность нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» была отмечена жителями 150 населённых пунктов в 50 регионах России, которые участвовали в опросе Аналитического центра НАФИ по заказу Информационного центра по автомобильным дорогам Федерального дорожного агентства в сентябре 2019 года. Так, 46% опрошенных отметили, что в этом году объём строительства и ремонта дорог в их регионе увеличился. Больше половины россиян — 53% — заметили улучшения, связанные с реализацией проекта.

Согласно другому исследованию, которое проводилось с апреля по сентябрь 2019 года в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», Пермь заняла третье место по уровню безопасности дорог в России. Это существенный результат: ещё в 2016 году Пермь входила в семёрку городов с самыми высокими показателями аварийности.

Губернатор Пермского края Максим Решетников сказал, что в 2020 году финансирование Дорожного фонда в крае увеличится: в бюджет региона на ремонт, строительство и содержание дорог будет направлено 6,3 млрд руб. Контракты на дорожные работы на муниципальных дорогах в следующем сезоне между министерством транспорта Пермского края и главами территорий будут заключаться до 15 декабря 2019 года.