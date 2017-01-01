ПЗСП возведёт дом в центре Перми, у экстрим-парка В доме «Дипломат» доступны квартиры стоимостью от 2,5 миллиона рублей

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Фото: ООО «ПЗСП-Инвест»

Открылась продажа квартир в новом жилом доме «Дипломат» по адресу ул. Екатерининская, 177а. Это дом, где всё решено: от отделки фасада до современных инженерных систем в квартирах, сообщают в ПЗСП.

Строительство начали в IV квартале 2019 года, а закончат в IV квартале 2021 года. На начальном этапе строительства пермякам доступны квартиры комфорт-класса от 2,5 млн руб.

Центр

Комфортный дом «Дипломат» расположен в самом центре города, на пересечении ул. Екатерининской и Ленина. В шаговой доступности — ул. Ленина с её магазинами и кафе, ПГНИУ и гимназия имени Братьев Каменских, экстрим-парк и сквер фонтанов имени Дзержинского, другие социальные и культурные объекты. А с верхних этажей открывается великолепный вид на город и Каму.

Новый дом находится в самом центре Перми

Фото: ООО «ПЗСП-Инвест»

Дизайн

Дизайн «Дипломата» продуман до мелочей. Фасад будет выполнен в современном классическом стиле, с отделкой в жемчужно-белом и благородном серо-коричневом цвете. Для мест общего пользования разработан авторский дизайн-проект. Застройщик предусмотрел и такие нюансы, как места для хранения колясок и велосипедов, помещение для мытья лап животных и кладовые (келлеры).

Авторский дизайн входных групп и мест общего пользования

Фото: ООО «ПЗСП-Инвест» И помещение для мытья лап животных, а также колёс колясок и велосипедов

Фото: ООО «ПЗСП-Инвест» В доме планируются келлеры для хранения вещей

Фото: ООО «ПЗСП-Инвест»

Технологии

«Дипломат» — дом комфорт-класса, учитывающий требования современного потребителя. Дом строится по монолитной технологии. В квартирах предусмотрена повышенная шумоизоляция. Установлены высококачественные большие окна, дающие много света и сохраняющие тепло. Для размещения наружных блоков кондиционеров отведены специальные переходные лоджии.

На окнах установят пятикамерные немецкие стеклопакеты

Фото: ООО «ПЗСП-Инвест»

Придомовая территория

У «Дипломата» огромная придомовая территория, которая тщательно распланирована. Двор без машин, где разместят площадки для детей всех возрастов, многофункциональную спортивную площадку, воркаут, игровые комплексы нового поколения, зоны отдыха для взрослых. Жителям будет доступна собственная парковка.

Во дворе сделают площадки для детей и взрослых

Фото: ООО «ПЗСП-Инвест»

162 парковочных места на придомовой территории

Фото: ООО «ПЗСП-Инвест»

Планировки и отделка

Будущим жильцам предлагаются 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры c большим разнообразием планировок. Проектом предусмотрена возможность выбора квартиры с чистовой отделкой или под чистовую white box. Она выполнена до уровня финишной шпаклёвки белого цвета. Это позволит собственникам квартир сократить расходы и время на чистовую отделку. Чистовая отделка будет представлена в трёх вариантах дизайна в одной ценовой категории.

Возможно выбрать отделку в современном стиле

Фото: ООО «ПЗСП-Инвест»

Умные технологии

«Дипломат» — не только комфортный, но и умный дом. В местах общего пользования установят интерактивную систему видеонаблюдения с привязкой к мобильному приложению жильца. А в каждой квартире — современные инженерные системы от ведущих производителей.

Умные инженерные системы в каждой квартире

Фото: ООО «ПЗСП-Инвест»

Информация о застройщике

Возводит «Дипломат» ООО «ПЗСП-Инвест» в сотрудничестве со строительной компанией «Дедал». Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Проект реализуется в соответствии с ФЗ №214.

Подробнее о проекте — на сайте Dom-diplomat.ru и по телефону +73422140523.

Жилой дом «Дипломат»:

Сайт: dom-diplomat.ru,

Вконтакте: vk.com/domdiplomat,

Инстаграм: instagram.com/Dom_Diplomat_Perm/.

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