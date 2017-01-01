Николай Уханов: «Ряд муниципальных образований не справились с объёмами дорожного ремонта» Министр транспорта рассказал губернатору о проблемных муниципалитетах, не справляющихся с качеством и объемами работ

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На заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов Пермского края 26 ноября подведены итоги дорожных работ сезона-2019 в территориях и обозначены планы до 2022 года.

С докладом на этот счёт выступил министр транспорта Прикамья Николай Уханов.

«В 2019 году на строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения предусмотрено 4,7 млрд руб., это больше, чем в прошлом году. Из них 3,7 млрд руб из регионального бюджета и 1 млрд руб. — из федерального», — отметил Николай Уханов.

По его словам, в нынешнем году отремонтировано более 600 км дорог местного значения, а построено и реконструировано — более 14 км.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края:

— В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году сдано 64 объекта, общей протяжённостью 96 км. А за три последних года в общей сложности работы выполнены на 216 объектах , в нормативное состояние приведено 388 км, ликвидировано 160 очагов аварийности. Нормативное состояние дорог доведено в среднем с 49% до 67%.

Тем не менее министр отметил и проблемы. В ряде муниципалитетов они очень серьёзные.



Николай Уханов подчеркнул, что средства дорожного фонда к настоящему моменту освоены всего на 55%, хотя к концу года ожидается освоение 95% всех средств.

«В этом году несколько муниципальных образований не справились с объёмами дорожного ремонта. Так, результаты ниже 70% показали пять территорий Прикамья: Большесосновский муниципальный район — 26% от заявленного ремонта, Кудымкар — 31%, Соликамск — 58%, Красновишерский городской округ — 62%, Пермь — 66%», — отметил Николай Уханов.



Что касается Перми, то здесь не освоено 20 млн руб., выделенных на работы.

Губернатор Максим Решетников задал вопрос министру, по каким причинам это произошло, министр ответил, что, например, в Большесосновском муниципальном районе виной всему стали организационные вопросы и позднее заключение муниципальных контрактов. Та же проблема в Соликамске и Красновишерском районе. А Горнозаводск, Кизел и Гремячинск не заявились на краевое софинансирование.



В Перми недоосвоение средств связано с тем, что дважды не состоялись торги по участку «Переход ул. Стахановская — Восточный обход» и 16,4 млн руб. перераспределены на региональные дороги. 4,5 млн руб. не потрачены из-за ошибок в сметах. Эти средства также перераспределены на региональные дороги.



В Пермском районе также остались неосвоенными примерно 20 млн руб., поэтому не завершена реконструкция участка Гамово — Заречная. Эти средства также перераспределены.



При этом низкое качество выполненных работ особо отмечено в четырёх муниципальных образованиях: в Кудымкаре — 100% дорог (и этот показатель там фиксируется уже не первый год подряд), Октябрьском (50%), Горнозаводске (44%), Сусксунском муниципалитете (22%).

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Людям даны обещания, мы озвучиваем конкретные даты, а в результате не все дороги отремонтированы или отремонтированы плохо. Поймите, что задержка даже в три-четыре недели может привести к упущению всего дорожного сезона и ввода объекта.

Глава региона поручил разобраться с главами по отставанию в сроках и в освоении средств и определить причины невыполнения планов.



При этом финансирование Дорожного фонда Прикамья в следующем году вновь увеличится: на ремонт, строительство и содержание дорог будет направлено 6,3 млрд руб.

Максим Решетников поручил соблюдать сроки заключения контрактов, чтобы ситуации с отставанием или неосвоением не повторялись, — контракты должны быть заключены до 15 декабря.

Так, например, Губахинский городской округ законтрактовался уже на 100%, а, для сравнения, Ординский муниципальный район — на 2,4%.



Среди наиболее крупных дорожных работ в этом году в Перми — 2-й этап реконструкции пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали, реконструкция участка автомобильной дороги и ул. Героев Хасана до ул. 4-я Ферма и далее — до ул. Василия Васильева.



В регионе наиболее крупные работы выполнялись в Кунгуре (подъезд №2 к Кунгуру), в Юсьвинском муниципальном районе (реконструкция дороги Юсьва — Мелехино и участки Юсьва — Сивашер, Сивашер — Мелезино, итого 13,3 км).



В Березниках продолжается третий этап строительства межквартальных проездов в микрорайоне Любимов, идёт капитальный ремонт автомобильной дороги на ул. Пятилетки от пр. Ленина до ул. К. Маркса, протяжённостью 700 м.



Из наиболее крупных планов на следующий год министр отметил, что в Перми запланирована реконструкция ул. Революции от Центрального колхозного рынка до ул. Сибирско с обустройством трамвайных путей, реконструкция пл. Восстания, строительство участка дороги ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина.. В Березниках — строительство участка ул. Большевистской (от ул. Мира до ул. 30 лет Октября). В Усолье — капитальный ремонт ул. Преображенской.



В Чусовском муниципальном округе в 2020 году введут в эксплуатацию автодорогу Чусовой — Калино — Верхнечусовские Городки (с учётом съездов в с. Сёла и д. Вереино).



