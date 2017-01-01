В Перми пройдёт краевой фестиваль молодых кинематографистов «Радуга Прикамья — 2019»

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В Перми 29 ноября открывается краевой фестиваль молодых кинематографистов «Радуга Прикамья». В этом году в программу кинофестиваля вошли 45 фильмов различных жанров от молодых режиссёров из Перми, Соликамска, Кунгура, Лысьвы, Красновишерска, Осы, Чусового и других городов Прикамья, сообщает оргкомитет фестиваля.

Открытие и закрытие фестиваля — 29 ноября и 1 декабря — пройдут на площадке Центра городской культуры. 30 ноября в киноцентре «Премьер» состоятся конкурсные показы фильмов. 1 декабря участников фестиваля ожидает серия мастер-классов, посвящённых работе со звуком, операторскому мастерству, анимации и режиссуре. Завершится фестиваль подведением итогов и награждением победителей. Вход на все события фестиваля свободный.

В состав жюри в этом году вошли режиссёр Андрей Силкин, режиссёр Глина Красноборова и оператор Игорь Вотинцев. Они выберут лучшие фильмы в номинациях «Игровой фильм», «Документальный фильм», «Фильм малой формы» (клипы, мультфильмы), «Корпоративное видео» (корпоративный фильм, рекламный ролик).

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