Из нефтепровода в селе Елово украли 1,5 тонн топлива

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Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Пермскому краю, двоим гражданам села Елово, которые обнаружили незаконную врезку в нефтепровод и договорились совершить кражу, предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Кража из нефтепровода группой лиц по предварительному сговору».

В конце лета злоумышленники приехали в лесной массив вблизи села Калиновка на двух автомобилях, оснащенными многолитровыми емкостями, насосами и шлангами. После подключили оборудование к месту незаконной врезки в нефтепровод и наполнили емкости более 1,5 тоннами топлива.

Но на обратном пути мужчин остановили госавтоинспекторы. При осмотре транспорта был обнаружен нелегальный груз стоимостью более 75 тысяч рублей. В данным момент материалы направлены в суд для рассмотрения.