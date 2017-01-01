Из нефтепровода в селе Елово украли 1,5 тонн топлива
Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Пермскому краю, двоим гражданам села Елово, которые обнаружили незаконную врезку в нефтепровод и договорились совершить кражу, предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Кража из нефтепровода группой лиц по предварительному сговору».
В конце лета злоумышленники приехали в лесной массив вблизи села Калиновка на двух автомобилях, оснащенными многолитровыми емкостями, насосами и шлангами. После подключили оборудование к месту незаконной врезки в нефтепровод и наполнили емкости более 1,5 тоннами топлива.
Но на обратном пути мужчин остановили госавтоинспекторы. При осмотре транспорта был обнаружен нелегальный груз стоимостью более 75 тысяч рублей. В данным момент материалы направлены в суд для рассмотрения.