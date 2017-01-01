Международный Строгановский фестиваль хоровой музыки увидят города и сёла Прикамья

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Как известно, в ряду имён, принёсших славу Пермскому краю, почётное место занимает фамилия Строгановы. «Богатство — Отечеству, себе оставлю имя», — эти слова начертаны на гербе Строгановых. Строгановы были люди знатные, с особыми привилегиями, напоминают в краевой филармонии.

Учитывая колоссальный вклад династии в дело развития и процветания культуры России и региона и отдавая дань памяти выдающимся личностям, фамилия которых — подлинный бренд Прикамья, министерство культуры Пермского края инициировало новый хоровой фестиваль — Международный Строгановский.

Задачи проекта: просветительская миссия, связь с историческими корнями и «местами силы», продвижение культурного имиджа Пермского края, пропаганда хорового искусства, народной и духовной музыки, развитие международных связей.

За два года в проекте приняли участие коллективы и солисты Пермской филармонии. Это — ансамбли солистов «Квартет «Каравай» и «Хорус-квартет», солистки филармонии Маргарита Соснер (сопрано) и Евгения Камянская (орган).

Неизменные участники фестиваля — музыканты из других регионов России и стран зарубежья: молодёжный хор Balsis — «Голоса», художественный руководитель и дирижёр — Интс Тетеровскис, и Илона Биргеле, орган (Латвия), хор «Доместик» им. В. А. Копанева, художественный руководитель и дирижёр — Максим Козлов (Екатеринбург).

Хедлайнер Международного Строгановского фестиваля хоровой музыки — Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии

География фестиваля включает в себя не только Пермь, но и города края — Усолье, Губаху, Кунгур, посёлок Орёл и село Романово Усольского района.

С целью расширения культурных горизонтов, продвижения музыкальной культуры и хорового искусства Пермского края солисты филармонии с огромным успехом выступали в Абхазии, Германии и на Мальте, продемонстрировав русскую национальную школу пения,как одну из величайших и самобытных школ мира.

Отдельная страница Строгановского фестиваля — участие в нём молодёжных и ученических коллективов, будущих профессиональных исполнителей в области хорового искусства.

26—27 ноября обменяться творческим мастерством смогут Камерный хор Московской консерватории под управлением лауреата премии Министерства обороны РФ и правительства Москвы, профессора кафедры хорового дирижирования Александра Соловьёва, лауреат I степени Международного конкурса им. Немтина хор отделения «Вокальное искусство» (руководитель — Ольга Лифанова) и серебряный призёр и обладатель двух спецпремий IV Мирового хорового чемпионата (СПБ), обладатель Гран-при Международного конкурса им. Казачкова (Казань, 2018) хор Kama cantabile (руководитель — Лариса Юркова) Пермского музыкального колледжа, который за 95 лет существования превратился в крупный центр музыкального образования и концертно-просветительской работы, занимающий достойное место в культурном пространстве Урала.

Камерный хор Московской консерватории — лауреат международных конкурсов хоров в России, Италии, Германии, Польше, Латвии и Австрии — даст два концерта в Перми и Осе по приглашению краевой филармонии. Первый — состоится в Пермском музыкальном колледже, второй — в Детской школе искусств г. Осы, имеющей 64-летнюю историю и множество талантливых, известных всей стране выпускников.

Также в этих учебных заведениях пройдут творческие встречи с молодыми музыкантами хора, а Александр Соловьёв проведёт для учащихся мастер-классы по хоровому дирижированию.

По словам директора Пермской краевой филармонии, Международный Строгановский фестиваль позиционирован как интернациональный, и это не случайно.

Галина Кокоулина, директор Пермской краевой филармонии:

— Цель данного международного форума — активизация музыкальной деятельности и творческого потенциала хоровых коллективов России и Европы; популяризация хорового пения как самого доступного вида музыкального искусства; повышение исполнительского мастерства, обмен творческим опытом, расширение репертуара; обеспечение преемственности и развития отечественных традиций вокально-хорового искусства; решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания молодёжи; расширение межнационального и межрегионального культурного сотрудничества.

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