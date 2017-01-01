На подарочные комплекты для новорождённых выделят более 57 млн рублей

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Как сообщает ТК ВЕТТА 24, в Пермском крае были подведены итоги аукциона на поставку подарочных комплектов для новорождённых.

Победителем аукциона стало ООО «Оптовая текстильная компания», которое поставит 27 тысяч подарочных комплектов на сумму более 57 млн рублей.

Напомним, федеральная акция «Подарок новорождённому» стартовала 1 июня 2019 года. Получить подарок можно в органах ЗАГС по месту жительства одновременно с получением свидетельства о рождении.





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