Представлен эскиз памятника Воздушно-десантным войскам

Мемориал, на который сейчас собирают деньги, поставят в центре Перми

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Изображение предоставлено "Союзом десантников"

На заседании Общественного совета по топонимике при главе Перми 26 ноября региональное отделение межрегиональной общественной организации «Союз десантников» представило эскиз будущего памятника Воздушно-десантным войскам, который планируется разместить на перекрёстке ул. Сибирской и Белинского (на бульваре Советской Армии).

Предварительно, высота мемориала составит 4,3—5,5 м. В основе предлагается установить две фигуры солдат ВДВ высотой 1,8—2,2 м. Первая (на переднем плане) должна символизировать «образ старшины, побывавшего во многих горячих точках». Вторая (на втором плане) «представляет собой образ молодого бойца, с автоматом АКМ в левой руке».

«На заднем плане главной фигуры из драпировки формируется горельеф бюста Маргелова В. Ф. в генеральской форме, с фуражкой на голове», — говорится в описании проекта.

Изображение предоставлено "Союзом десантников"



При этом жест правой руки второго бойца направлен в сторону Маргелова и одновременно открывает слоган «Никто, кроме нас». Завершает композицию эмблема ВДВ, расположенная над головой второго бойца, над слоганом «Никто, кроме нас».



Мемориал предлагается изготовить из бронзы тёмно-коричневого цвета, постамент — из бетона с «имитацией рваной скалистой поверхности с последующей патиной каменистой породы».



Отметим, что идею памятника Маргелову рассматривали на Общественном совете по топонимике в марте 2018 года. Тогда инициаторы сделали акцент «на огромной роли ВДВ в жизни страны и региона», например, в этом роде войск за всё время служили 10 тыс. уроженцев Прикамья. Среди них есть Герой Великой Отечественной войны и пять Героев России.



Председатель гордумы Юрий Уткин тогда отметил, что именно в Перми родился сын Маргелова — Виталий, «в доме, который сейчас является Арт-резиденцией».



Памятник будет установлен распоряжением главы города как только инициаторы смогут собрать необходимые на создание и установку памятника средства.



Что касается сроков, инициаторы сообщили, что планируют собрать средства и начать работы в следующем году.

«В 2020 году в нашей стране отмечаются две юбилейные даты — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 90-летие ВДВ. Скорее всего, открытие памятника произойдёт между этими датами, чтобы не смешивать мероприятия», — рассказали в региональном Союзе десантников.



На открытие планируется пригласить сына Маргелова — Михаила.



Отметим, что в мае утверждён эскиз памятника писателю Фёдору Достоевскому в саду Декабристов (рядом с СИЗО №1), но инициаторы (Пермское отделение Российского общества Достоевского) пока так и не собрали на это необходимые 10 млн руб.