Пермский строительный колледж станет передовым центром компетенций​ Worldskills

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников ознакомился с планами развития Пермского строительного колледжа.​ Это один из самых популярных колледжей среди абитуриентов среднего профессионального образования (СПО) в этом году: средний конкурс составляет 7,3 человека на место, напоминает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В колледже обучаются порядка 1,3 тыс. студентов по пяти направлениям подготовки: «Архитектура», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций» и «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции».

Строительный колледж является примером комплексного развития среднего профессионального образования в Прикамье.​ Губернатор отметил, что СПО в регионе долгое время не уделялось должного внимания.

«В изменениях нуждаются и инфраструктура, и содержание, подходы к образовательным процессам. 2019 год можно назвать точкой отсчёта для реализации крупных преобразований в системе СПО в регионе, — заявил Максим Решетников. — В крае существенно увеличено финансирование строительства и ремонтов объектов среднего профобразования: если в 2017—2019 годах мы направили почти 1 млрд руб., то на 2020—2022 годы вложим в развитие инфраструктуры 3,3 млрд руб. При этом к вопросу подходим комплексно: не просто делаем косметический ремонт, а пересматриваем учебное и бытовое пространство студентов. Это важно, потому что колледжи и техникумы — это ещё и то, что удерживает и привлекает молодёжь в край».

Также губернатор добавил, что краевые власти увеличивают набор в техникумы и колледжи: с 2020 года будет открыто дополнительно 1 тыс. мест по приоритетным направлениям:​ IT, гражданское и дорожное строительство, машиностроение, добыча и переработка полезных ископаемых. Всё это, по словам главы региона, делается для того, чтобы ребята получали качественное образование, которое обеспечит их в будущем высокой заработной платой,​ а работодатели в свою очередь получают высококвалифицированные кадры во всех отраслях.

Директор Пермского строительного колледжа Игорь Коновалов ознакомил губернатора с текущими преобразованиями колледжа. «Пермский строительный колледж​ станет современной площадкой по подготовке специалистов, — отметил Игорь Коновалов. — Новые мастерские, которые мы сейчас здесь строим, позволят учреждению аккредитоваться как специализированный центр компетенций по стандартам Worldskills​ по направлению «Строительство». Это позволит увеличить количество студентов, обучающихся практическим навыкам, на 20%, а впоследствии выпускники колледжа благодаря полученным уникальным навыкам и компетенциям будут востребованы на рынке труда.​ Колледж старается готовить востребованных специалистов,​ поэтому после сдачи мастерских откроются ещё две рабочие профессии — кровельщик и реставратор, и две специальности — управление и эксплуатация многоквартирного дома и информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.

Новое двухэтажное здание планируется достроить и ввести в эксплуатацию уже к 1 сентября 2020 года. В новых мастерских появится современное оборудование для обучения и практики как по действующим образовательным направлениям, так и по новым. По словам и. о. руководителя Управления капитального строительства Дениса Гусева, сейчас здесь выполнен демонтаж старого здания, переустроена теплотрасса, выполнен свайный фундамент, ведутся работы по устройству пола первого этажа. Работы идут по графику, срок ввода в эксплуатацию — сентябрь 2020 года.​

Также Игорь Коновалов добавил, что в следующем году планируется приступить к реставрации фасада, на это уже заложены необходимые средства. Помимо этого в планах — отремонтировать ещё два корпуса колледжа. Максиму Решетникову представили проект ремонта спортивного корпуса, развития дворовой территории. Там расположатся спортивная зона, геодезический полигон и полигон строительных узлов и конструкций.

По поручению губернатора Пермского края направлены дополнительные средства на ремонт фасадов главного корпуса Пермского строительного колледжа в сумме 41,5 млн руб. В 2019 году разработана научно-проектная документация по капитальному ремонту фасада главного корпуса с заменой окон и входной группы. На 2021—2022 годы также планируется капитальный ремонт кровли и фасадов во втором учебном и спортивном корпусах. Также запланирован ремонт сетей отопления и холодного водоснабжения. На эти работы в 2020—2021годах дополнительно будет направлено порядка 78 млн руб. из регионального бюджета.

В рамках нацпроекта «Образование» к концу 2024 года в Пермском крае будут оснащены современным оборудованием не менее 50 мастерских, а в половине техникумов и колледжей внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена. Это позволит модернизировать профессиональное образование, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ.

Строительство нового здания мастерских позволит колледжу увеличить число обучающихся на 20%.