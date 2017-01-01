Администрации Губахи не удалось продать городские электросети

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Пермское УФАС приостановило торги, на которые администрация Губахи выставила городские электрические сети. Поводом для таких действий антимонопольщиков поступила жалоба на действия комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Губахи.

Заявитель указал на то, что на торги выставлено муниципальное имущество, которое не прошло установленной законом процедуры приватизации и регистрации в ЕГРЮЛ.

Согласно российскому законодательству, приватизация имущественных комплексов унитарных предприятий возможна только в случае преобразования этих предприятий в ООО или АО. Только после этого возможна приватизация доли в уставном капитале вновь созданного общества, образованного путём преобразования унитарного предприятия.

По мнению надзорного ведомства, администрация Губахи совершила недопустимые действия, злоупотребив правом, чтобы обойти ограничения, установленные Законом о приватизации.

Администрации Губахи было вынесено предостережение о недопустимости незаконных действий, а должностному лицу, утвердившему документацию по организации и проведению торгов, грозит штраф до 10 тыс. руб. Подобные действия комитета по управлению муниципальным имуществом подпадают под ст. 1, п. 2 и 5 ст. 13, ст. 15, п. 1 ст. 20 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества».