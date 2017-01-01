В рейтинге городов с высоким качеством жизни Пермь за год поднялась на 20 позиций

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Фото: Константин Долгановский

Финансовый университет при правительстве РФ подвел итоги очередной волны исследований качества жизни в городах России. Пермь заняла 22 место, обогнав такие мегаполисы как Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

В основу исследования были положены мнения жителей о разных сторонах городской жизни. Так, работа служб, занятых обслуживание и ремонтом дорог населением была оценена в 68 баллов, развитие образования и культурной инфраструктуры — 47, состояние жилого фонда и благоустройство города — 45, работа местных властей — 23, качество медицинского обслуживания — 4, а общая оценка положения дел в городе была оценена в 40 баллов.

Отметим, за год Пермь значительно улучшила свои позиции: в 2018 году город размещался в этом рейтинге на 46 месте.