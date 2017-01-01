Финалисты «Театрального Приволжья» из Прикамья стали номинантами международной премии

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Артисты детской театральной студии «Балаганчик» из посёлка Яйва, ставшие лучшими в региональном отборе фестиваля-конкурса «Театральное Приволжье» и вышедшие в финал конкурса, стали номинантами на получение международной премии ARTIS-2019. Вручение премии состоится 9 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Премия в этом году будет присуждаться уже в пятый раз. Детский театральный коллектив получил право бороться за неё после того, как завоевал весной Гран-при на международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Звёзды столицы».

На суд жюри в номинации «Лучшая театральная постановка сезона» юные артисты из Прикамья представят свой знаменитый спектакль по пьесе Людмилы Духаниной «Неужели меня нет?» (его видеоверсию можно посмотреть на официальном сайте «Театральное Приволжье»). Сейчас ребята активно трудятся, готовятся к выступлению. По словам художественного руководителя студии Марины Алексеевой, для всей труппы предстоящее событие будет огромным опытом, а полученные рекомендации авторитетного жюри помогут коллективу сделать качественный шаг вперёд в своём творчестве.

Для полноценного роста и развития в театральном искусстве немаловажно наблюдать и за работой профессиональных актёров. Поэтому участники «Балаганчика» регулярно посещают различные постановки Березниковского драматического театра, летом текущего года ребята побывали в пермском Театре-Театре, а осенью — на фестивале «КаМский».

«После каждого спектакля мы с детьми всегда обсуждаем поведение актёров на сцене: что понравилось и не понравилось, верно ли двигались артисты, правильно ли раскрыли свой образ, кто больше запомнился. Поездки в театр — огромный опыт для ребят. Кроме того, считаю, это нужная в современном мире традиция, которая прививает культуру и пропагандирует интеллектуальный досуг», — отмечает Марина Алексеева.

Напомним, единое голосование за финалистов «Театрального Приволжья стартует 29 ноября в 13:00 (по московскому времени). Итоги конкурса будут подведены 30 ноября в прямом эфире.

Фестиваль проходит по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Премия ARTIS — это престижная международная премия, присуждаемая талантливым детям и подросткам за выдающиеся достижения в различных видах искусства, а также их преподавателям, внёсшим большой вклад в развитие детско-юношеского творчества. На сегодняшний день призовой фонд премии составляет 1 млн руб. Выбирать победителей в пяти различных категориях будут выдающиеся деятели культуры, искусства и спорта, заслуженные и народные артисты России, звёзды эстрады и шоу-бизнеса.

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