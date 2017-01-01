Две картины из Пермской галереи покажут на московской выставке в честь 75-летия Победы

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В московском Центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» (6+). На вернисаже покажут 150 произведений живописи из 32 городов России, в числе которых две работы из Перми. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

В составе экспозиции вошли картины из собрания Пермской художественной галереи: «Сталинградцы в Берлине» Николая Соколова (1945) и «Ведут пленных немцев» Тараса Гапоненко (1942). Обе работы за пределами Пермской галереи демонстрируются впервые.

Предполагается, что в 2020 году выставка «Память поколений» отправится в путешествие по крупнейшим городам России. Выставка «Память поколений» будет работать в «Манеже» до 8 декабря.

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