В Пермских лесах готовят лыжные трассы

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Черняевский лес

Фото: Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, в Черняевском участковом лесничестве готовят десять километров лыжных трасс. Большая лыжная трасса начинается от спортивного комплекса им. Сухарева. Два километра лыжни будет расположено за территорией Дворца культуры железнодорожников.

В Левшинском и Мотовилихинском участковых лесничествах появятся уже привычные лыжные трассы, которые расположены на особо охраняемой природной территории «Язовской», в поселке Новые Ляды, а также на лыжной базе в ООПТ «Глушихинский ельник». Кроме того, оборудуются трассы рядом с комплексными местами отдыха.

Плановая работа по подготовке лыжных трасс идет в Нижне-Курьинском и Верхне-Курьинском участковых лесничествах. Здесь расчищают маршруты от бурелома и ветровала.

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