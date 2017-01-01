В Пермском крае освоены 55% средств дорожного фонда

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По данным краевого министерства транспорта, к 26 ноября в Пермском крае освоено 55% средств дорожного фонда. При этом к концу 2019 года, по словам министра транспорта Николая Уханова, нужно довести процент выполнения до 95%.

Эти данные были озвучены министром на Совете глав муниципальных образований.

Среди отстающих муниципалитетов, в которых процент освоения средств составил менее 75%, были перечислены Большесосновский район, Кудымкарский городской округ, Соликамский городской округ, Красновишерский район и Кизеловский городской округ .

Было запланировано строительство 14 км и капремонт более 600 км дорог.

В лидерах негативного рейтинга минтранса — Большесосновский район. Там было выполнено только 31% работ с финансированием дорожного фонда в этом году.

Среди причин провала работ в этой территории Николай Уханов назвал позднее заключение муниципальных контрактов и решение организационных вопросов.

На втором месте с низким уровнем процента выполненных работ — Кудымкарский городской округ. Там было выполнено только 31% работ по капремонту и строительству дорог.

Главной причиной провала в этом муниципалитете в краевом минтрансе считают низкий уровень качества работ. Отметим, что с этого года работы принимаются только по результатам лабораторных исследований.

На третьем месте негативного рейтинга — Соликамский городской округ. Здесь главные причины невыполнения работ, по мнению краевого минтранса, связаны с тем, что муниципальные контракты были заключены не вовремя.