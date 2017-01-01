Губернатор объявил выговор министру ЖКХ за реализацию программы «Комфортная городская среда»



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Сегодня на заседании совета глав муниципальных образований губернатор Пермского края Максим Решетников объявил выговор и. о. министра ЖКХ Пермского края Александру Шицыну.

Во время обсуждения итогов реализации программы «Комфортная городская среда» речь зашла о муниципальных образованиях, которые не направили заявки на перечисление средств из краевого бюджета.

Губернатор Пермского края Максим Решетников попросил Александра Шицына перечислить такие муниципалитеты. Однако министр затруднился это сделать, сославшись на то, что не может разглядеть их на слайде.

«Как вы управляете процессом?!» — возмутился губернатор.

«Объявляю вам выговор за подготовку доклада», — закончил доклад и. о. министра ЖКХ глава региона.

По данным краевого министерства ЖКХ, 21 муниципалитет до сих пор не направил заявки на получение финансирование по программе в этом году.

В 2019 году по программе «Комфортная городская среда» было запланировано отремонтировать 462 дворовые территории. На 391 территории работы уже завершены, 57 находятся на стадии приёмки, и по 14 работы не были начаты.

Также в планах было провести реконструкцию 132 общественных пространств, на 100 из них работы завершены, и 32 находятся на стадии приёмки работ.

Объём субсидий на реализацию программы «Комфортная городская среда» составил 1,3 млрд руб., из них из федерального бюджета — 806,6 млн, из краевого — 332, 9 млн, а из местных — 174,5 млн руб. Перечислено в муниципальные образования 1,1 млрд руб.

Из этих средств было освоено 68%, или 890 млн руб.