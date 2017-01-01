С 1 января жители многоквартирных домов будут платить за мусор исходя из количества проживающих В первом полугодии платёж на одного человека составит 72 руб. 86 коп.

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 26 ноября, на заседании комитета по развитию инфраструктуры и. о. министра ЖКХ Александр Шицын сообщил, что с Нового года край перейдёт на новую систему расчёта платы за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов — исходя из количества проживающих в жилом помещении, а не в зависимости от площади квартиры.

«Для многоквартирных домов установлен норматив накопления 165 кг на одного человека в год. При существующем сегодня тарифа платёж на одного человека с 1 января 2020 года составит 72 руб. 86 коп. С 1 июля 2020 года размер тарифа станет чуть больше — 79 руб. 62 коп.», — сообщил глава минЖКХ.

Напомним, что сейчас ежемесячный платёж за услуги в многоквартирных домах составляет 2,96 руб. за 1 кв. м, а ежемесячный платёж жителей частного сектора — 65,8 руб. с одного проживающего.

Ранее губернатор поручил правительству рассмотреть возможность перейти с января 2020 года на систему оплаты вывоза мусора не с квадратного метра, а с человека, в связи с многочисленными просьбами жителей.

Также отметим, что в январе 2019 года представители ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» и общественник Денис Галицкий обратились в суд с требованием отменить экономически необоснованный тариф и платёж за вывоз мусора с квадратного метра. Однако 11 октября Пермский краевой суд удовлетворил требования лишь частично — отменил тариф регионального оператора по обращению с ТКО — ПКГУП «Теплоэнерго», а также нормативы накопления отходов. Минтарифов будет оспаривать решение суда, в бюджет края на 2020—2022 годы уже заложили расходы на расчёт нового тарифа. То есть 72 руб. 86 коп. и 79 руб. 62 коп. — это не окончательные цифры.