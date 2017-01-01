Жители Индустриального района остались без воды из-за аварии

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Фото: Yandex.ru

Жители домов на ул. Шахтёрской, Подводников, Лизы Чайкиной, Олега Кошевого и Рязанской останутся без воды из-за аварии на ул. Подводников, 88б. Об этом сообщает «НОВОГОР-Прикамье».

Водопровод повредили строители во время проведения восстановительных работ. Сейчас ведутся восстановительные работы на водоводе диаметром 150 мм, требуется замена участка трубы.

Для жителей района организован подвоз воды. Адрес местонахождения цистерны с водой можно узнать по тел. 2100-680 (для звонков с мобильных) или 068 (для звонков со стационарных телефонов).