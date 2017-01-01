«Волшебная кулиса — 2019» назвала лучших Во втором этапе конкурса принимали участие 18 спектаклей

Твитнуть Поделиться Поделиться

Обладатель Гран При - "Летели качели"

Фото: Facebook

Вчера, 25 ноября, подведены итоги XV Пермского краевого фестиваля-конкурс «Волшебная кулиса». В течение 17—25 ноября состоялись конкурсные показы 18 спектаклей 12 театральных коллективов из Перми и Пермского края.

Уникальный проект, отличающий театральную жизнь Пермского края от других российских регионов, проводит Пермское отделение Союза театральных деятелей России. Неизменным художественным руководителем фестиваля является заместитель председателя реготделения творческого союза Софья Ляпустина, директор фестиваля — Сергей Баракин.

Пермский театральный фестиваль уникален по многим параметрам. Например, только в Пермском крае существует двухступенчатая система отбора лучших спектаклей: сначала именитые критики со всей России, многие из них — эксперты «Золотой маски», в рамках краевого смотра «Театральная весна» ездят по театрам региона, отсматривая все спектакли за год, и по итогам двух таких смотров из примерно 90 спектаклей, представленных за два года, отбираются не более 20 лучших, которые и участвуют в конкурсе «Волшебной кулисы».

Лучшие спектакли были представлены на суд жюри, в которое вошли пермский театральный критик Татьяна Тихоновец (председатель жюри) и трое её московских коллег: Павел Руднев, Наталия Каминская и Глеб Ситковский.

«Волшебная кулиса» — местный аналог «Золотой маски». Как и в Национальной театральной премии, здесь спектакли делятся на большие и камерные, а призы вручаются по множеству категорий — от лучших актёра и актрисы второго плана до приза в категории «Честь и достоинство».

Для пермских зрителей это редкая возможность увидеть лучшие спектакли театров из Кудымкара, Лысьвы, Березников, Чайковского и Губахи.

В результате обсуждения членами жюри определены следующие победители в индивидуальных и групповых номинациях:

диплом Ассоциации театральных критиков — Наталья Санникова — за новый перевод пьесы С. Беккета «Конец игры», поставленный в Пермском академическом Театре-Театре;

специальное упоминание жюри — студия-театр «Доминанта» (г. Губаха) — за откровенный разговор с молодым зрителем на современные темы (спектакли «Волна. Урок истории» и «Мама, мне оторвало руку»).

Дипломами и статуэтками «Волшебной кулисы» награждены:

в номинации «Лучшая роль молодой актрисы» — Мария Поздеева за исполнение роли Машки в спектакле «Мама, мне оторвало руку» студии-театра «Доминанта» (г. Губаха);

в номинации «Лучшая роль молодого актёра» отмечены сразу два актёра:

Марат Мударисов за исполнение роли Иисуса в спектакле Jesus Christ superstar Пермского академического Театра-Театра;

Алексей Корсуков — за исполнение роли Стаса в спектакле «Летели качели» Пермского камерного театра «Новая драма»;

в номинации «Лучшая эпизодическая мужская роль» награждён Роман Кондратьев за исполнение роли Коробочки в спектакле «Мёртвые души» Пермского театра юного зрителя;

в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» — Анатолий Радостев за исполнение роли Егора Семёновича Песоцкого в спектакле «Чёрный монах» Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького;

в номинации «Лучшая женская роль второго плана» победителем стала Галина Кудымова за роль Варвары Николаевны в спектакле «Чёрный монах» Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького;

в номинации «Лучший драматический дуэт» отмечены Лидия Аникеева за исполнение роли Нелл в спектакле «Конец игры» Пермского академического Театра-Театра и Олег Выходов за исполнение роли Нагга в этом же спектакле;

в номинации «Лучшая мужская роль» победителем назван Александр Смирнов за исполнение роли в моноспектакле «Брут — история собаки» театра «Большая стирка»;

в номинации «Лучшая женская роль» победила Наталья Миронова за исполнение роли Раневской в спектакле «Вишнёвый сад» Лысьвенского театра драмы им. А. А. Савина;

«Лучшей работой художника по свету» стала работа Евгения Ганзбурга в спектакле «Мёртвые души» Пермского театра юного зрителя;

в номинации «Лучшая работа сценографа» победил Алексей Лобанов (спектакль «Чёрный монах» Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького);

в номинации «Музыкальное оформление спектакля» отмечена Татьяна Виноградова за музыкальное руководство и работу с оркестром в спектакле Jesus Christ superstar Пермского академического Театра-Театра;

лучшим актёрским ансамблем признан коллектив спектакля «Андрей Платонов. Рассказы» Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького;

в номинации «Лучшая режиссёрская работа» победил Борис Мильграм со спектаклем «Конец игры» Пермского академического Театра-Театра;

в номинации «Лучший спектакль в театре кукол» победил спектакль Пермского театра «Карабаска» «Прошу разрешение на жизнь» (режиссёр — Евгений Ибрагимов);

лучшим спектаклем для детей названы «Сказки про Ёжика в тумане» Пермского театра юного зрителя (режиссёр — Михаил Скоморохов);

в номинации «Лучший спектакль для молодёжи» победила постановка «Бог ездит на велосипеде» Березниковского драматического театра (режиссёр — Дмитрий Акриш);

лучшим спектаклем с присуждением Гран-при признан «Летели качели» Пермского камерного театра «Новая драма» (режиссёр — Марина Оленева);

в специальной номинации «За честь и достоинство в профессии» отмечены профессор кафедры режиссуры и мастерства актёра ПГИК Виктор Ильев, исполнительный директор фонда «Жемчужина Урала» Лидия Лисовенко и художник Юрий Лапшин.