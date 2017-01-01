Теодор Курентзис подписал контракт с Пермским театром оперы и балета

Дирижёр возглавит Дягилевский фестиваль — 2020

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Фото: Антон Завьялов

Сегодня, 26 ноября, Теодор Курентзис подписал контакт с Пермским театром оперы и балета на проведение Дягилевского фестиваля — 2020. На фестивале Курентзис будет выполнять обязанности художественного руководителя.

В начале декабря Курентзис проведёт в Перми пресс-конференцию, в ходе которой дирижёр представит программу фестиваля.

Следующий Дягилевский фестиваль пройдёт в Перми с 18 по 28 июня 2020 года.