В Пермском крае стартовала новогодняя затея «Дедморозим»

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Фото: Фонд «Дедморозим»

Пресс-служба некоммерческого благотворительного фонда «Дедморозим» приглашает пермяков стать Дедом Морозом или Снегурочкой, исполнив желание ребёнка, оставшегося без попечения родителей. В этом году письма со своими мечтами написали ребята с инвалидностью.

Первые письма уже ждут на сайте фонда «Дедморозим». В этом году в новогодней затее участвуют те учреждения Пермского края, где воспитываются дети, круглый год являющиеся подопечными «Дедморозим». Это детские дома для ребят с инвалидностью, где живут подопечные проекта «Вернуть будущее», а также центры помощи детям, куда попадают малыши, оставшиеся без попечения родителей, — подопечные проекта «В домике».

Благодаря пермским Дедам Морозам и Снегурочкам у малышей появляются их первые личные вещи. Тем более, что мечтают дети в учреждениях точно так же, как в семьях. Среди детских новогодних желаний в этом году грузовые машинки, футбольные мячи, плюшевые медведи и единороги.

Некоторые письма от детей написаны взрослой рукой. Это значит, что письмо помогал писать волонтёр, потому что ребёнок не может сделать этого самостоятельно. Например, потому что живёт в блоке милосердия и не может ходить, сидеть, а тем более писать. В письмах от таких ребят можно встретить ортопедические подушки, бизиборды, мягкие борты в кроватки. Если ребёнок не может говорить, то волонтёр опирается на слова воспитателя, который хорошо знает ребёнка.

Затея «Дедморозим» придумана, чтобы исполнить желания детей, которые встречают Новый год без мамы и папы. Но за 10 лет существования затеи пермяки натворили жизненно важных чудес, которым не нужно повода, — рассказывает директор фонда «Дедморозим» Надежда Ли. — В течение всего года они приходят на помощь детям в рамках проектов фонда. Так, к ребятам с инвалидностью возвращается их будущее, в учреждениях появляется семейное окружение, а главное — малыши возвращаются в семьи и остаются рядом с мамой. Однако новогодняя затея всё равно остаётся единственной возможностью уделить личное внимание каждому из этих детей, без исключения.

Как стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Достаточно выбрать понравившееся письмо ребенка на сайте dedmorozim.ru и забронировать его, оставив комментарий под письмом. Затем приобрести желание и принести его на общий сбор, который традиционно пройдет 14 и 15 декабря в Пермском театре кукол с 10:00 до 18:00. Со всеми предложениями или вопросами можно обращаться по телефону горячей линии «Дедморозим» 270-08-70.

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