В Нытве осудили бухгалтера, незаконно присвоившего более 5 млн руб.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, Нытвенский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего бухгалтера одного из образовательных учреждений города в совершении преступления по статье «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере».

Весной этого года сотрудникам полиции поступила информация о хищении денежных средств сотрудницей учебного заведения. В ходе следствия было установлено, что местная жительница на должности главного бухгалтера с января 2016 года по апрель 2019 года ежемесячно начисляла себе заработную плату, превышающую реальный размер в несколько раз, и тратила деньги на личные нужды. Общий ущерб составил более 5,2 млн руб.

Надеясь избежать уголовной ответственности, женщина предприняла попытку скрыться от следствия, но была задержана сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.

В результате суд назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, женщина обязана возместить причинённый материальный ущерб.