В Пермском крае снято с реализации более 200 л алкоголя


Кристина Бабушкина
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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю за девять месяцев 2019 года проверило 451 место продажи розничной продажи спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции. Об этом сообщает ведомство.

В ходе проверок за выявленные нарушения было вынесено 88 постановлений об административном наказании, в том числе штрафов на сумму 1 млн руб. С реализации было снято 43 партии алкогольной продукции объемом 218,8 л.

Отмечается, что в сравнении со среднемноголетним уровнем число отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось в 2,2 раза, в том числе со смертельным исходом — в 3,1 раза. Всего с января по октябрь 2019 года в Пермском крае было зарегистрировано 283 случая отравлений спиртосодержащей продукцией, из них 122 со смертельным исходом. По подсчётам Роспотребнадзора, это минимальные показатели за последние пять лет.

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