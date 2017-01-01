Назначен новый руководитель краевой инспекции по труду

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Министерство труда и соцзащиты РФ сменило руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае. На этот пост вчера, 25 ноября, был назначен Олег Украинских, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее он занимал пост начальника управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда РФ. Олег Украинских также будет занимать должность главного государственного инспектора труда в Пермском крае. С ним заключён контракт сроком на 5 лет.

Новый руководитель большую часть карьеры проработал в Удмуртии — на различных должностях в ГК «Ижевский радиозавод», в местном управлении Ростехнадзора, был руководителем Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике, замминистра труда Удмуртской Республики. С 2015 года работал в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).