Два пермских шоу получили национальную профессиональную премию «Театр масс»

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Два пермских шоу получили национальную профессиональную премию «Театр масс». На конкурс были заявлены проекты: шоу-программа на городской эспланаде, посвящённая празднованию Нового года, и церемония открытия VI Международного фестиваля школьного спорта среди государств-участников СНГ. Оба шоу получили награды в своих номинациях, сообщает пресс-служба администрации Перми.

В Москве при поддержке Министерства культуры Российской Федерации состоялась III церемония вручения Национальной премии «Театр масс» создателям массовых театрализованных представлений страны за 2018—2019 годы.

На звание лауреатов в 10 основных, семи частных и одной специальной номинациях претендовали 63 театрализованных проекта из 27 регионов России. Пермские проекты, представленные на конкурс, вошли в шорт-листы двух номинаций и стали их дипломантами.

Так, шоу-программа, посвящённая празднованию Нового 2019 года, отмечена дипломом в номинации «Лучшее техническое решение театрализованного проекта». Организатором программы выступило Агентство социокультурных проектов Перми, режиссёр проекта — Алла Пономарёва.

Церемония открытия VI Международного фестиваля школьного спорта среди государств-участников СНГ режиссёра Андрея Хомякова, директора городского Агентства социокультурных проектов, стала дипломантом в номинации «Лучшее спортивно-зрелищное мероприятие». Также Андрей Хомяков вошёл в «десятку» лучших режиссёров проектов премии и стал дипломантом в частной номинации имени Всеволода Мейерхольда «Лучшая работа режиссёра».

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