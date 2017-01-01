Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 26 ноября
И так сойдёт. Разбираемся, что происходит с путепроводом на Перми I.
Николай Сванидзе: Ксенофобия — у нас в генах. Журналист и историк — о том, что нас объединяет, о трактовках истории и перспективах гражданского общества.
А ЗиД и ныне там. Завод им. Дзержинского вряд ли получит гособоронзаказ на 2020 год.
«Окно» в недвижимость. Многофункциональный центр Пермского края поборется за звание лучшего МФЦ России.
Социальный акцент. Какие перемены ждут социальную сферу Перми перед 300-летием.
Ток — дело тонкое. Пермские компании обсудили с «Пермэнерго» перспективы сотрудничества.
Последний рубеж. Какие вопросы рассмотрят депутаты на последнем заседании.
«Озеленение» Прикамья. Как работа депутатов способствует улучшению экологической ситуации в регионе.
Покатились навстречу юбилею. Какие решения приняли депутаты гордумы на ноябрьской «пленарке».
Бюджетные ориентиры. Председателям дум и земских собраний рассказали, сколько денег заложено на развитие муниципалитетов.
Поморско-прикамский Мюнхгаузен. В Пермском театре кукол поставили спектакль без кукол.
Теодор Курентзис впервые выступил за океаном… …Пермские зрители не упустили возможности оценить этот дебют
Стихи в виде поэзии, музыки и спектаклей. В Перми прошёл осенний этап российского литературного фестиваля «Компрос».