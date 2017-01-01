В Прикамье за год количество хозяйствующих субъектов сократилось на 12,5%

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На 1 октября 2019 года по сравнению с 1 октября 2018 года число учтённых в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов всех видов деятельности по Пермскому краю уменьшилось на 9047 единиц (на 12,5%) и составило 63 413 единиц.

Такие данные приводит Пермьстат.

Число индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию) и учтённых в Статистическом регистре по Пермскому краю на 1 октября 2019 года, составило 74 306, из них 1648 — главы крестьянских (фермерских) хозяйств. По сравнению с 1 октября 2018 года число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 1%.