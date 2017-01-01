Объявлен аукцион на строительство спортцентра в Орджоникидзевском районе за 115 млн руб.
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Администрация Перми объявила аукцион на строительство физкультурно-спортивного центра на ул. Академика Веденеева, 25. Максимальная стоимость работ оценена в 115 млн руб.
Победитель аукциона должен будет построить объект в течение одного года. Итоги будут подведены 2 декабря.
Победителю необходимо построить шесть спортивных залов — игровой, для занятий дзюдо, борьбой, тяжёлой атлетикой, два зала для единоборств.
Твитнуть
Поделиться
Поделиться