В Перми подвели итоги конкурса «Моя семья в истории города»

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Всего в оргкомитет третьего городского конкурса «Моя семья в истории города», который объединил участников от трех до 78 лет, поступило 83 заявки. Наибольшее количество работ представили студенты пермских вузов и школьники. Об этом сообщается на сайте Пермской городской думы.

Жюри особо отметили работу учителя истории из лицея № 9 Людмилы Переваловой, которая третий год участвует в конкурсе «Моя семья в истории города», изучая вклад своих родственников в становлении города Перми, она описывает прошлое своей семьи с разных ракурсов.

Победители и призеры конкурса были определены по возрастным категориям и получили специальные призы.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы:

— Этот конкурс — одно из центральных мероприятий нашего четвертого исторического форума. В этом году заявок еще больше, чем в прошлом году, это говорит о том, что интерес к семейной истории, к истории нашего города растет!

Конкурс «Моя семья в истории города» прошел в рамках организованного Пермской городской думой и представителями научного сообщества IV городского исторического форума «История медицины и образования города Перми — три века служения людям».