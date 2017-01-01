В следующем году «Газпром» направит на газификацию Пермского края порядка 1 млрд руб.

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Состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Стороны подвели итоги реализации программы газификации 2019 года и обсудили планы работ на 2020 год, а также программу газификации региона на 2021—2025 годы, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Максим Решетников отметил, что построенные за последние три года газопроводы дали возможность провести газ в 20 тыс. домов.

«Мы планируем сохранить эти темпы газификации и обеспечивать газом 7—8 тыс. домов ежегодно. Для этого мы синхронизируемся с «Газпромом», чтобы строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей совпадало, а людям не приходилось ждать», — отметил губернатор и напомнил, что краевые власти оказывают социальную поддержку населению, чтобы как можно большее число семей смогли провести газ в свои дома.

Во время встречи стороны обсудили план-график по синхронизации строительства межпоселковых газопроводов и распределительных газопроводов (внутри населённых пунктов) на 2020 год. В следующем году «Газпром» направит на строительство межпоселковых газопроводов в Пермском крае порядка 1 млрд руб. Со своей стороны, правительство Пермского края консолидирует 1 млрд на строительство распределительных сетей. Это позволит сохранить темпы подключения домов к газу.